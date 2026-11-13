Cu datorii de peste 3 miliarde de lei și aproape 800 de angajați care au primit preavize, compania trebuie să treacă printr-o restructurare înainte ca bucureștenii să plătească mai mult pentru transport. The post Biletul STB ar putea ajunge la 5 lei. Condiția pusă de Ciprian Ciucu înainte de scumpire appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗