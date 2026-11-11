Bistro Urban, restaurant dezvoltat de DeliGroup Professional Services, s-a deschis la parterul clădirii A din Business Garden Bucharest. Cu un meniu care îmbină inspirația din bucătăriile internaționale cu influențe locale, Bistro Urban oferă opțiuni pentru micul dejun, prânz și gustări, într-un ambient modern și primitor. Restaurantul ocupă o suprafață de 900 m² si are […] The post Bistro Urban se deschide în Business Garden Bucharest și aduce un nou loc de întâlnire pentru comunitate first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗