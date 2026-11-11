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Economie

Bistro Urban se deschide în Business Garden Bucharest și aduce un nou loc de întâlnire pentru comunitate

s Scris de suceava news online
Bistro Urban se deschide în Business Garden Bucharest și aduce un nou loc de întâlnire pentru comunitate
Aosom
Bistro Urban, restaurant dezvoltat de DeliGroup Professional Services, s-a deschis la parterul clădirii A din Business Garden Bucharest. Cu un meniu care îmbină inspirația din bucătăriile internaționale cu influențe locale, Bistro Urban oferă opțiuni pentru micul dejun, prânz și gustări, într-un ambient modern și primitor. Restaurantul ocupă o suprafață de 900 m² si are […] The post Bistro Urban se deschide în Business Garden Bucharest și aduce un nou loc de întâlnire pentru comunitate first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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