Antreprenorii din Sibiu și din împrejurimi sunt invitați să participe la BIZZ.CONNECT SIBIU, un eveniment dedicat dezvoltării afacerilor, schimbului de experiență și pregătirii pentru provocările și oportunitățile anului 2027. Evenimentul va avea loc vineri, 20 noiembrie 2026, între orele 08:30 și 16:00, la Hotel Hilton Sibiu. Organizat sub tema „Pregătește-ți afacerea pentru 2027!”, BIZZ.CONNECT SIBIU […] The post BIZZ.CONNECT SIBIU 2026: o zi dedicată educației, networkingului și pregătirii afacerilor pentru anul viitor appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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