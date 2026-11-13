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Economie

Black Friday 2026: Vânzările de vineri au scăzut cu 16,5% în 162 de magazine online din România

s Scris de start-up.ro
Black Friday 2026: Vânzările de vineri au scăzut cu 16,5% în 162 de magazine online din România
Aosom
Magazinele online din România au înregistrat o schimbare a distribuției vânzărilor de Black Friday în 2026. Zilele de luni până joi au generat 42,2% din veniturile săptămânii, față de 34,7% în...

Sursa: Start-up

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