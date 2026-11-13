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Politică

Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, aduce în dezbatere o altă față a comasării: cea cu riscuri pentru comunitățile locale. ”Administrația publică există pentru oameni, nu oamenii pentru administrație!”

s Scris de suceava news online
Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, aduce în dezbatere o altă față a comasării: cea cu riscuri pentru comunitățile locale. ”Administrația publică există pentru oameni, nu oamenii pentru administrație!”
Aosom
Primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, se arată rezervat în privința comasării localităților. El a admis că administrația trebuie să fie eficientă, cheltuielile trebuie gestionate responsabil, iar serviciile publice trebuie îmbunătățite dar în opinia sa trebuie văzută și cealalată față a comasării cea cu riscuri pentru comunitățile locale. ”Se vorbește tot mai mult despre […] The post Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, aduce în dezbatere o altă față a comasării: cea cu riscuri pentru comunitățile locale. ”Administrația publică există pentru oameni, nu oamenii pentru administrație!” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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