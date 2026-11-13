Primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, se arată rezervat în privința comasării localităților. El a admis că administrația trebuie să fie eficientă, cheltuielile trebuie gestionate responsabil, iar serviciile publice trebuie îmbunătățite dar în opinia sa trebuie văzută și cealalată față a comasării cea cu riscuri pentru comunitățile locale. ”Se vorbește tot mai mult despre […] The post Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, aduce în dezbatere o altă față a comasării: cea cu riscuri pentru comunitățile locale. ”Administrația publică există pentru oameni, nu oamenii pentru administrație!” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗