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Ce va mai rămâne din industria auto germană? Mercedes-Benz anunţă că suspendă toate noile investiţii în fabricile din Germania, în timp ce compania aplică măsuri tot mai dure de tăiere a costurilor. „Cu toţii vrem să evităm închiderea fabricilor”

v Scris de valeriu dănilă
Ce va mai rămâne din industria auto germană? Mercedes-Benz anunţă că suspendă toate noile investiţii în fabricile din Germania, în timp ce compania aplică măsuri tot mai dure de tăiere a costurilor. „Cu toţii vrem să evităm închiderea fabricilor”
Aosom
Mercedes-Benz a anunţat joi că suspendă, pentru moment, toate investiţiile viitoare în unităţile sale din Germania. „Consiliul de administraţie a...

Sursa: Zf Ro

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