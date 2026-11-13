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Politică

Lovitură pentru organizatorii protestului de sâmbătă: Primăria Capitalei a câștigat procesul în instanță

r Scris de redacția jurnalul
Lovitură pentru organizatorii protestului de sâmbătă: Primăria Capitalei a câștigat procesul în instanță
Aosom
UPDATE Instanța care a respins cererea de chemare în judecată a fost Tribunalul București, nu Judecătoria Sectorului 3, cum a transmis inițial Primăria Capitalei. Primăria Capitalei a câștigat vineri, în primă instanță, procesul privind refuzul de avizare a protestului programat pentru 14 noiembrie, în București. Judecătoria Sectorului 3 a respins cererea organizatorilor.

Sursa: Jurnalul Ro

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