De ce nu o vor rușii pe Kaja Kallas la masa negocierilor de pace privind Ucraina. Șefa diplomației europene: „Este foarte clar”

Înaltul Reprezentant Kaja Kallas s-a propus ca emisar al Uniunii Europene pentru negocierile menite să pună capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, susținând că îi revine ei, în calitate de șef al politicii externe, să preia această misiune de mare importanță, relatează Euronews.

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