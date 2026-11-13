Zeci de chinezi luptă de partea Ucrainei. Pentru mulți, întoarcerea în țara natală este imposibilă: „Nu mai avem de ce să ne temem”
Sursa: Digi24Citește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Proprietarii a sute de mii de BMW-uri, avertizați să nu parcheze mașinile în garaje. Există risc de incendiu
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) le recomandă proprietarilor a peste 720.000 de automobile BMW s...
OpenAI lansează ChatGPT Wallet: Agenții AI vor putea efectua cumpărături în numele utilizatorilor
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Toate Electronicele Parkside Noi din Catalogul Kaufland cu Reduceri pentru Români în Magazine
Toate Electronicele Parkside Noi din Catalogul Kaufland cu Reduceri pentru Români în Magazine iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, Român...
Cei mai mari consumatori pe internet și telefon sunt fetele de 13–15 ani. Iar de cryptomonede, tinerele de 18-20 de ani, spune un expert
„Suntem iraționali, previzibil iraționali, iar asta se poate măsura”, spune Adrian Mitroi care predă finanțe comportamentale la Academia de Studi...
Telefoanele OnePlus pot debloca automat PC-ul la conectarea de la distanță; ce modele primesc funcția
OnePlus introduce în Device Connect o opțiune care deblochează automat PC-ul în timpul conexiunilor la distanță, pentru telefoane și tablete comp...
REVIEW „Heart of the Beast”, cu Brad Pitt, un film emoționant despre iubirea dintre om și câine. M-a atins, dar nu este nici pe departe de Oscar
Sunt genul de om care poate suporta aproape orice tragedie într-un film, dar când în poveste apare un câine aflat în pericol, lucrurile se schimb...