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Politică

Zeci de chinezi luptă de partea Ucrainei. Pentru mulți, întoarcerea în țara natală este imposibilă: „Nu mai avem de ce să ne temem”

c Scris de claudia ariton
Zeci de chinezi luptă de partea Ucrainei. Pentru mulți, întoarcerea în țara natală este imposibilă: „Nu mai avem de ce să ne temem”
Aosom
Zeci de cetățeni chinezi s-au înrolat în armata ucraineană și luptă împotriva Rusiei, în ciuda riscului de a nu se mai putea întoarce niciodată în țara natală. Unii au plecat din China din cauza nemulțumirilor față de regimul comunist, alții au fost inspirați de moartea unui voluntar chinez pe front. Pentru cei aproximativ 50 de chinezi aflați în prezent în rândurile armatei ucrainene, războiul a devenit o alegere personală, dar și o ruptură posibil definitivă de familiile lor, arată un reportaj publicat de The Kyiv Independent.

Sursa: Digi24

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