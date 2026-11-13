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Politică

Premierul Letoniei cere Europei să adopte o poziție mai fermă față de Rusia: „Nici măcar nu este capabilă să înfrângă o ţară mai mică”

a Scris de ana-maria gherghiță
Premierul Letoniei cere Europei să adopte o poziție mai fermă față de Rusia: „Nici măcar nu este capabilă să înfrângă o ţară mai mică”
Aosom
Prim-ministrul leton Andris Kulbergs a cerut vineri Europei să adopte o poziţie mai fermă faţă de Rusia şi a afirmat că continentul trebuie să dea dovadă de mai mult curaj ţinând cont că are o putere militară şi o capacitate economică mai mari decât ale Moscovei, informează EFE.

Sursa: Digi24

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