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VIDEO: BYD Vrea să Arate că ADAC a Greșit, Testul cu Seal 07 în Condiții Extreme

a Scris de adrian gabor
VIDEO: BYD Vrea să Arate că ADAC a Greșit, Testul cu Seal 07 în Condiții Extreme
Aosom
VIDEO: BYD Vrea să Arate că ADAC a Greșit, Testul cu Seal 07 în Condiții Extreme iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor BYD a publicat un test cu Seal 07 pentru a arăta cum reacționează mașina în condiții extreme, situații în care șoferii nu ar putea face foarte multe pentru a își salva viața, dar sistemele de conducere autonomă o pot face. BYD a realizat mai multe teste cu Seal 07, pentru a demonstra cum poate mașina […] The post VIDEO: BYD Vrea să Arate că ADAC a Greșit, Testul cu Seal 07 în Condiții Extreme first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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