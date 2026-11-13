„Nicușor, te rinocerizezi”. Ce îi reproșează Tudor Chirilă președintelui în cazul Pahonțu

Artistul Tudor Chirilă a reacționat vineri, după ce președintele Nicușor Dan, întrebat de ce „se agață” de șeful SPP Lucian Pahonțu, a spus că jurnalistul voia să întrebe de fapt dacă „ne oferiți puțină răzbunare”. Într-o postare pe Facebook, Chirilă îl critică pe șeful statului pentru că a susținut că îndepărtarea lui Pahonțu din funcție …

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