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Huawei duce ideea Pura X spre gama Nova? Un nou zvon indică un pliabil de 6,3 inch

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Huawei duce ideea Pura X spre gama Nova? Un nou zvon indică un pliabil de 6,3 inch
Aosom
Huawei ar pregăti pentru 2027 un model Nova Flip cu ecran pliabil lat de 6,3 inch și procesor Kirin din seria 9, însă telefonul nu a fost confirmat oficial.

Sursa: Mobilissimo

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