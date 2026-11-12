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Economie

BNR estimează că inflația de 6,94% va urca ușor până la sfârșitul anului

t Scris de tudor dima
BNR estimează că inflația de 6,94% va urca ușor până la sfârșitul anului
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BNR estimează că inflația va urca ușor după ce a ajuns la 6,94% în octombrie. Prognoza ține seama de carburanți, energie și cursul leului.

Sursa: Ziarul Financiar

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