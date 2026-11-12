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Economie

BNR menține dobânda-cheie la 6,5%. Ce înseamnă decizia pentru românii care au credite la bănci

a Scris de alexandra cruceru, redactor
BNR menține dobânda-cheie la 6,5%. Ce înseamnă decizia pentru românii care au credite la bănci
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Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis joi, 12 noiembrie, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an

Sursa: Stiri Pe Surse

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