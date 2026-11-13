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Economie

BNR menține dobânda-cheie la 6,5%, deși inflația a urcat

d Scris de daniel manea
BNR menține dobânda-cheie la 6,5%, deși inflația a urcat
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BNR menține dobânda-cheie la 6,5%, deși inflația a urcat. Pentru credite și depozite, dobânda se schimbă după regulile din contract.

Sursa: Ziarul Financiar

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