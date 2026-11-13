BNR pune în circulație 5 milioane de monede de 50 de bani dedicate lui Constantin Brâncuși

Banca Națională a României (BNR) va pune în circulație, începând de luni, 16 noiembrie, cinci milioane de monede din alamă, cu valoarea nominală de 50 de bani, dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși, potrivit unui comunicat al băncii centrale. Totodată, BNR va lansa în circuitul numismatic monede din aur, […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗