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Economie

Bolojan pare să nu-i fi spus tot președintelui despre contractul Rheinmetall. Daniel Zamfir: „El și Jurcă l-au mințit”

i Scris de iulian budusan
Bolojan pare să nu-i fi spus tot președintelui despre contractul Rheinmetall. Daniel Zamfir: „El și Jurcă l-au mințit”
Aosom
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, susține că președintele României, Nicușor Dan, ar fi primit informații false din partea premierului Ilie Bolojan și a șefului Cancelariei, Mihai Jurca, în legătură cu negocierile purtate cu grupul german Rheinmetall pentru proiectele finanțate prin programul european SAFE. Ministrul afirmă că discuțiile s-au desfășurat într-un cerc restrâns și că nu au reprezentat un angajament public al statului român.

Sursa: Realitatea

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