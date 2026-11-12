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Economie

Bright Friday la PPC Energie. Ce rămâne fix în prețul energiei și cât costă electrocasnicele în rate pe factură

a Scris de andrei itu
Bright Friday la PPC Energie. Ce rămâne fix în prețul energiei și cât costă electrocasnicele în rate pe factură
Aosom
Cât timp se aplică prețul din ofertă? Merită să schimbi un frigider vechi dacă încă funcționează? Și cât ai plăti lunar pentru un electrocasnic cumpărat în rate pe factura de energie? Ionuț Polexe, Product and Marketing

Sursa: Dcnews

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