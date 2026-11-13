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Economie

Brokerul de asigurări Millenium Insurance Broker a raportat la nouă luni un profit net de 2,5 mil. lei, cu 68,2% mai mare, pe fondul avansului de 29,8% al primelor intermediate

l Scris de liviu popescu
Brokerul de asigurări Millenium Insurance Broker a raportat la nouă luni un profit net de 2,5 mil. lei, cu 68,2% mai mare, pe fondul avansului de 29,8% al primelor intermediate
Aosom
Brokerul de asigurări Millenium Insurance Broker (MIB), listat pe piaţa AeRO a BVB, a raportat vineri pentru primele nouă luni din 2026 un profit net de...

Sursa: Zf Ro

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