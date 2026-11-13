„Nu voi fi niciodată de acord cu un asemenea plan”. Un deputat PSD demisionează din partid din cauza reformei administrativ-teritoriale

Un deputat PSD și-a anunțat demisia din partid, acesta fiind nemulțumit de varianta propusă de PSD a reformei administrativ-teritoriale. „Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureș!”, a scris acesta într-o postare pe rețelele sociale.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗