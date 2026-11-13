Războiul din Ucraina se extinde tot mai mult asupra rutelor comerciale din Marea Neagră, iar pericolul se apropie de țărmurile României. Navele comerciale sunt atacate inclusiv în apropierea apelor românești și bulgărești, iar numărul victimelor a depășit bilanțul înregistrat în Strâmtoarea Ormuz și în alte zone maritime din Orientul Mijlociu. În primele luni ale anului […] Articolul Marea Neagră, cea mai periculoasă zonă maritimă din lume apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗