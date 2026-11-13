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Politică

Măsuri sporite de securitate înaintea meciului România - Polonia

g Scris de georgiana balaban
Măsuri sporite de securitate înaintea meciului România - Polonia
Aosom
Este mobilizare de amploare în Centrul Vechi din Capitală. Jandarmii și polițiștii se pregătesc înaintea meciului de mâine dintre România și Polonia. Mii de străini vor veni pe Arena Națională să vadă meciul de fotbal. Atât în centrul Capitalei, cât și în alte zone foarte aglomerate vor fi prezente forțe de ordine.

Sursa: Realitatea

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