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Politică

Trump și Netanyahu, dispută aprinsă pe tema Iranului. SURSE: ”O conversație din iad”

g Scris de gabriela bucătaru
Trump și Netanyahu, dispută aprinsă pe tema Iranului. SURSE: ”O conversație din iad”
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Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump ar fi avut un schimb de replici tensionat, pe fondul unor divergențe majore privind reluarea atacurilor militare împotriva Iranului, relatează presa israeliană, citând surse apropiate discuțiilor. Biroul lui Netanyahu a respins categoric aceste informații, catalogând relatările drept „știri false” și „prostii absolute”.

Sursa: Realitatea

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