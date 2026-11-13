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Politică

Luptă pentru putere în Israel. Rivalul lui Netanyahu îl acuză că instigă la ură împotriva arabilor

m Scris de maria miron
Luptă pentru putere în Israel. Rivalul lui Netanyahu îl acuză că instigă la ură împotriva arabilor
Aosom
Gadi Eisenkot, desemnat să formeze noul guvern al Israelului, îl acuză pe Benjamin Netanyahu că instigă la ură împotriva arabilor în încercarea de a-și păstra puterea politică.

Sursa: Mediafax Ro

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