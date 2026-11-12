 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Bucureștiul a pierdut peste 14.500 de angajați într-un an, dar salariile au crescut. Ce se întâmplă pe piața muncii din Capitală

m Scris de maria iuliana
Bucureștiul a pierdut peste 14.500 de angajați într-un an, dar salariile au crescut. Ce se întâmplă pe piața muncii din Capitală
Aosom
Capitala avea cu 14.503 salariați mai puțini în august 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, câștigul salarial mediu net a crescut cu 461 de lei, ajungând la 7.283 de lei, potrivit datelor INS.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech