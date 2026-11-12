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Economie

Bucureştiul îşi reface bulevardele, dar comerţul stradal nu porneşte: lipsesc turiştii şi proiectele integrate

b Scris de bogdan alecu
Bucureştiul îşi reface bulevardele, dar comerţul stradal nu porneşte: lipsesc turiştii şi proiectele integrate
Aosom
Bucureştiul a reabilitat bulevarde precum 13 Septembrie şi are acum un proiect pentru Magheru, dar comerţul stradal are în continuare şanse mici să se dezvolte.

Sursa: Zf Ro

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