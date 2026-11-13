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Economie

Bucureştiul, la coada clasamentului în topul oraşelor pentru investiţii imobiliare

f Scris de florin răvdan
Bucureştiul, la coada clasamentului în topul oraşelor pentru investiţii imobiliare
Aosom
Bucureștiul își păstrează poziția de anul trecut, locul 30 din 32, în clasamentul orașelor europene pentru investiții imobiliare realizat de PwC și Urban Land Institute (ULI) în cadrul raportului Emerging...

Sursa: Dcnews

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