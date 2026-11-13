Bucureştiul, la coada clasamentului în topul oraşelor pentru investiţii imobiliare

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Alin Tișe, mesaj emoționant după moartea avocatului Harosa: „Generația mea începe, mult prea devreme, să-și găsească locul printre stele” 13 Nov 2026

VIDEO – TV NEWS BUZĂU: ȘTIRILE CARE CONTEAZĂ! ACTUALITATE, SPORT, METEO ȘI REALITĂȚILE UNEI SOCIETĂȚI ÎMPĂRȚITE ÎNTRE BOGĂȚIE ȘI SĂRĂCIE. Cum a fost dat afară un jurnalist de la Președinție 13 Nov 2026

Atac masiv cu drone ucrainene asupra Moscovei după plecarea emisarilor lui Trump. Toate aeroporturile din capitala Rusiei au fost închise 13 Nov 2026