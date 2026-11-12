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Economie

Bugetul e sub presiune. Banii, sub nasul statului: cele trei soluții ale unui partener EY

d Scris de dan popa
Bugetul e sub presiune. Banii, sub nasul statului: cele trei soluții ale unui partener EY
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Alex Milcev, partener EY, crede că România poate reduce presiunea pe buget fără să fie nevoie de măsuri noi. Ar avea nevoie de trei lucruri: să colecteze TVA-ul pe care deja îl datorează contribuabilii, să-și reformeze taxele locale și să învețe de la Grecia cum se fac parteneriatele public-private. România caută bani pentru bugetul pe …

Sursa: Hotnews

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