Bugetul e sub presiune. Banii, sub nasul statului: cele trei soluții ale unui partener EY

Alex Milcev, partener EY, crede că România poate reduce presiunea pe buget fără să fie nevoie de măsuri noi. Ar avea nevoie de trei lucruri: să colecteze TVA-ul pe care deja îl datorează contribuabilii, să-și reformeze taxele locale și să învețe de la Grecia cum se fac parteneriatele public-private. România caută bani pentru bugetul pe …

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