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Economie

Bugetul pe 2027 ar urma să fie votat până la finalul anului. Anunțul purtătorului de cuvânt al Guvernului

c Scris de cosmin pirv
Bugetul pe 2027 ar urma să fie votat până la finalul anului. Anunțul purtătorului de cuvânt al Guvernului
Aosom
Bugetul pentru 2027 ar urma să fie prezentat în Parlament și votat până la finalul anului, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. „Acest lucru este necesar pentru a permite tuturor, nu doar instituțiilor publice, să aibă o viziune de ansamblu a întregului parcurs pentru anul viitor”, a spus acesta.

Sursa: Mediafax Ro

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