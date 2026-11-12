Bugetul pe 2027 ar urma să fie votat până la finalul anului. Anunțul purtătorului de cuvânt al Guvernului

Măsurile adoptate de Parlamentul Spaniei pentru locuințe, după greva generală și protestele din întreaga țară 12 Nov 2026

Miza intervenției lui Nicușor Dan la summitul de la Dublin. Ce teme importante va aduce în discuție la masa rotundă 12 Nov 2026

VIDEO Simpatizant al lui Călin Georgescu, reținut după ce ar fi instigat la violență 12 Nov 2026

„Femeile ar trebui să aibă libertatea de a alege”. Ministrul Culturii vrea eliminarea mențiunii „colocvial” din DOOM pentru cuvântul „ministră” 12 Nov 2026

CORESPONDENȚĂ DIN DUBLIN. Cu ce agendă s-a dus Nicușor Dan în Irlanda, la întâlnirea cu liderii europeni. Tema care privește direct România 12 Nov 2026