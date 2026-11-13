Bugetul pe 2027 depinde de banii din PNRR. Alexandru Nazare: Ministerele trebuie să își justifice cheltuielile până pe 13 noiembrie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis vineri că ministerele trebuie să comunice până la 13 noiembrie propunerile pentru propunerile de limite de cheltuieli pentru anul viitor, avertizând, în același timp, că bugetul pe 2027 este condiționat de încadrarea în țintele bugetare și încheierea discuțiilor pe ultimele cereri de plată din PNRR.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗