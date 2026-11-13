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Economie

Bugetul pe 2027 depinde de banii din PNRR. Condiția impusă de Alexandru Nazare ministerelor: „Fiecare trebuie să îşi justifice cheltuielile”

i Scris de ionela stănilă
Bugetul pe 2027 depinde de banii din PNRR. Condiția impusă de Alexandru Nazare ministerelor: „Fiecare trebuie să îşi justifice cheltuielile”
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că noul termen pentru finalizarea și transmiterea către Ministerul Finanțelor a tuturor propunerilor privind limitele de cheltuieli pentru bugetul pe anul 2027 este 13 noiembrie 2026.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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