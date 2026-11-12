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Economie

Bugetul pe 2027: ministerele au termen până pe 13 noiembrie să trimită propunerile. Ce instituții mai au date de completat

a Scris de andreea dobra
Bugetul pe 2027: ministerele au termen până pe 13 noiembrie să trimită propunerile. Ce instituții mai au date de completat
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Ministerele și celelalte instituții care gestionează bugete publice trebuie să transmită până vineri, 13 noiembrie, propunerile de limite de cheltuieli pentru 2027. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi în Guvern stadiul centralizării informațiilor în sistemul eBuget_NG, arătând că unele instituții mai au date de completat sau nu și-au transferat integral propunerile către Ministerul Finanțelor.

Sursa: Digi24

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