Bulgaria taxează mai puțin și colectează mai mult. Lecția pe care România refuză s-o învețe

Acum un an, Asociația CFA România a fost cea mai pesimistă voce din piață: creștere de 0–0,5% în 2026, când Comisia Europeană, FMI și marile bănci anticipau peste 1,3%. Realitatea a fost și mai slabă. Pentru 2027, CFA rămâne din nou mult sub consens. Președintele asociației, Adrian Codirlașu, a explicat la conferința România Financiară 2027, …

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