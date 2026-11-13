 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Bulgaria taxează mai puțin și colectează mai mult. Lecția pe care România refuză s-o învețe

d Scris de dan popa
Bulgaria taxează mai puțin și colectează mai mult. Lecția pe care România refuză s-o învețe
Aosom
Acum un an, Asociația CFA România a fost cea mai pesimistă voce din piață: creștere de 0–0,5% în 2026, când Comisia Europeană, FMI și marile bănci anticipau peste 1,3%. Realitatea a fost și mai slabă. Pentru 2027, CFA rămâne din nou mult sub consens. Președintele asociației, Adrian Codirlașu, a explicat la conferința România Financiară 2027, …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →