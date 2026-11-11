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Economie

Bursa de Valori Bucureşti a închis mixt şedinţa de miercuri: Valoarea tranzacțiior a depășit 90 milioane de lei

a Scris de andreea năstase
Bursa de Valori Bucureşti a închis mixt şedinţa de miercuri: Valoarea tranzacțiior a depășit 90 milioane de lei
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Bursa de Valori Bucureşti a închis mixt şedinţa de miercuri, iar valoarea totală a tranzacţiilor s-a cifrat la 90,17 milioane de lei (16,87 milioane de euro)

Sursa: Stiri Pe Surse

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