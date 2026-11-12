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Economie

Bursă. Lucian Isac, director general Estinvest: Pe termen mediu, piaţa locală arată o evoluţie laterală. Cu toate că rulajele sunt mai mici decât în ultimul an, potenţialul există în continuare

m Scris de matei pantea
Bursă. Lucian Isac, director general Estinvest: Pe termen mediu, piaţa locală arată o evoluţie laterală. Cu toate că rulajele sunt mai mici decât în ultimul an, potenţialul există în continuare
Aosom
Bursa de Valori Bucureşti va traversa un moment de consolidare în următoarele luni, deoarece investitorii aşteaptă finalizarea rezultatelor financiare pentru primele trei trimestre, consideră Lucian Isac, directorul general al uneia dintre cele mai vechi case de brokeraj din România, Estinvest, invitat la o emisiune anterioară a ZF Deschiderea de Astăzi.

Sursa: Zf Ro

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