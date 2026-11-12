Bursă. Lucian Isac, director general Estinvest: Pe termen mediu, piaţa locală arată o evoluţie laterală. Cu toate că rulajele sunt mai mici decât în ultimul an, potenţialul există în continuare

Bursa de Valori Bucureşti va traversa un moment de consolidare în următoarele luni, deoarece investitorii aşteaptă finalizarea rezultatelor financiare pentru primele trei trimestre, consideră Lucian Isac, directorul general al uneia dintre cele mai vechi case de brokeraj din România, Estinvest, invitat la o emisiune anterioară a ZF Deschiderea de Astăzi.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗