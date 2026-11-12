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Economie

Bursă. ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Dan Dascăl, BT Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri din România: Personal, cea mai bună decizie a fost să rămân în piaţa de capital. Digitalizarea şi accesul mai simplu la investiţii au reprezentat cea mai bună decizie din punct de vedere profesional

e Scris de eduard ivanovici
Bursă. ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Dan Dascăl, BT Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri din România: Personal, cea mai bună decizie a fost să rămân în piaţa de capital. Digitalizarea şi accesul mai simplu la investiţii au reprezentat cea mai bună decizie din punct de vedere profesional
Aosom
După aproape trei decenii petrecute pe piaţa de capital, Dan Dascăl, director general al BT Asset Management, consideră că răbdarea şi consecvenţa au fost esenţiale într-o industrie care a trecut prin crize, perioade de creştere accelerată şi schimbări importante în atitudinea românilor faţă de investiţii

Sursa: Zf Ro

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