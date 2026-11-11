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Economie

Butonul din locuință care îți poate salva viața. De ce recomandă experții să fie testat de două ori pe an

n Scris de nicu banciu
Butonul din locuință care îți poate salva viața. De ce recomandă experții să fie testat de două ori pe an
Aosom
Tabloul electric se găsește în locuințele tuturor românilor, dar cei mai mulți dintre aceștia nu interacționează cu acesta decât atunci când sunt probleme cu curentul electric.

Sursa: Click

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