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Economie

BVB a închis mixt ședința de joi: Valoarea tranzacțiilor s-a ridicat la aproape 653 de milioane de lei

a Scris de andreea năstase
BVB a închis mixt ședința de joi: Valoarea tranzacțiilor s-a ridicat la aproape 653 de milioane de lei
Aosom
Bursa de Valori Bucureşti a închis mixt şedinţa de joi, iar valoarea totală a tranzacţiilor s-a cifrat la 652,95 milioane de lei (122,14 milioane de euro)

Sursa: Stiri Pe Surse

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