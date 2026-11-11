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Economie

Cabanele Romsilva, investiții uriașe și încasări infime. Diana Buzoianu acuză că sunt folosite de baronii locali

m Scris de maria miron
Cabanele Romsilva, investiții uriașe și încasări infime. Diana Buzoianu acuză că sunt folosite de baronii locali
Aosom
Diana Buzoianu acuză că Romsilva a investit sute de mii de lei în renovarea unor cabane silvice care au adus venituri foarte mici din închirieri. Ea susține că acestea sunt folosite de lideri politici locali pentru petreceri și partide de vânătoare.

Sursa: Mediafax Ro

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