Procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe Călin Georgescu și pe omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Cei doi, aflați în arest preventiv, sunt acuzați de fraudarea unui om de afaceri român cu 1,1 milioane de euro, sumă extrasă sub pretextul unei finanțări din străinătate. The post Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul înșelătoriei de un milion de euro appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗