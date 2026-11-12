Călin Georgescu și omul de afaceri Ioan Russen, trimiși în judecată de DIICOT pentru o înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ioan Russen au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii DIICOT susțin că Georgescu ar fi condus gruparea care ar fi indus în eroare […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗