Cel mai reprezentativ eveniment din județ, dedicat evenimentelor private și momentelor importante din viața unui cuplu, revine cu o nouă ediție care va avea loc în perioada 13 – 15 noiembrie 2026 în incinta Iulius Mall Suceava, parter. Târgul de Nunți Bucovina este organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava în parteneriat cu Iulius […] The post Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează Târgul de nunți Bucovina, Ediția a XXII–a, în perioada 13 – 15 noiembrie 2026 first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗