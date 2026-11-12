Când contractul devine instrumentul delapidării

Poate exista delapidare atunci când lucrările contractate de o societate comercială au fost efectiv executate, iar sumele de bani au fost achitate direct societății prestatoare, fără ca administratorul societății beneficiare să fi intrat vreodată în posesia acestora? Practica judiciară oferă răspunsuri diferite la această întrebare, reflectând interpretări distincte ale condițiilor de tipicitate ale infracțiunii de …

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