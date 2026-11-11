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Economie

Când declari banii din meditații, produse făcute pentru vânzare și servicii pe cont propriu și ce taxe plătești

t Scris de tudor dima
Când declari banii din meditații, produse făcute pentru vânzare și servicii pe cont propriu și ce taxe plătești
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Declarația unică pentru veniturile din 2026 are termen 25 mai 2027. Ghidul arată ce taxe plătești pentru meditații, produse vândute și servicii.

Sursa: Ziarul Financiar

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