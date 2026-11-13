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Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026 | Calendarul complet al zilelor în care credincioșii pot mânca pește

l Scris de luiza moldovan
Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026 | Calendarul complet al zilelor în care credincioșii pot mânca pește
Aosom
Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026? Calendarul ortodox stabilește 14 zile în care credincioșii pot include peștele în alimentație. Prima este pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, iar ultima, pe 19 decembrie.

Sursa: Mediafax Ro

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