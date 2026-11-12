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Economie

Când îți plătește angajatorul naveta și cum poți cere până la 55 de lei pe zi dacă erai șomer înregistrat

t Scris de tudor dima
Când îți plătește angajatorul naveta și cum poți cere până la 55 de lei pe zi dacă erai șomer înregistrat
Aosom
Dacă lucrezi în altă localitate, verifică dacă firma îți plătește drumul sau dacă poți cere prima de cel mult 55 de lei pe zi.

Sursa: Ziarul Financiar

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