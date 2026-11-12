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Economie

Care este cea mai mare pensie specială din România. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților”

c Scris de coralia frigea
Care este cea mai mare pensie specială din România. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților”
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Șefa Casei de Pensii dezvăluie care este cea mai mare pensie specială din România. Un fost magistrat este cel care încasează suma de 67.000 de lei, lunar.

Sursa: Mediafax Ro

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