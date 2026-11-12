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Economie

Casa de Pensii declară gata recalcularea pensiilor cu adeverințe pentru sporuri nelunare în dosar la 31 august 2024

t Scris de tudor dima
Casa de Pensii declară gata recalcularea pensiilor cu adeverințe pentru sporuri nelunare în dosar la 31 august 2024
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Casa Națională de Pensii Publice declară gata recalcularea pensiilor pentru adeverințele de sporuri nelunare aflate în dosare la 31 august 2024.

Sursa: Ziarul Financiar

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