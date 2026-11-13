Câștigă 7.500 de lei pe lună, nu are nicio restanță, dar banca i-a respins creditul. Detaliul care i-a blocat împrumutul

O femeie care avea un salariu lunar de 7.500 de lei și își achitase toate ratele la timp s-a trezit în fața unui refuz neașteptat atunci când a solicitat un credit de 60.000 de lei. Deși voia să își renoveze apartamentul și nu figura cu datorii restante, banca nu i-a aprobat împrumutul.

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